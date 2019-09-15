Kuyuya düşen koyunu, afad kurtardı
AKSARAY'da yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
15.09.2019 16:20
AKSARAY'da yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aratol Mahallesi'nde Muzaffer Yerli'nin otlattığı koyunlarından biri, saat 10.00 sıralarında boş su kuyusuna düştü. Yerli, kendi imkanlarıyla koyununu kurtarmayınca AFAD'ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmanın ardından kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.
Aratol Mahallesi'nde Muzaffer Yerli'nin otlattığı koyunlarından biri, saat 10.00 sıralarında boş su kuyusuna düştü. Yerli, kendi imkanlarıyla koyununu kurtarmayınca AFAD'ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmanın ardından kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: DHA