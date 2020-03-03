Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı
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Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

NİĞDE'de, 6 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 2 tilki, ekipler tarafından kurtarıldı.

03.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:27
Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

'de, 6 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 2 tilki, ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Beldesi'nde kuyuda tilki gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA

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