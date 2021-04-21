Kuyumcuyu iş yerinin önünde vuran zanlı yakalandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kuyumcu Tamer Çavdar'ı (56), av tüfeğiyle ayaklarından vurup yaralayan Ertan Canpolat, yakalandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kuyumcu Tamer Çavdar'ı (56), av tüfeğiyle ayaklarından vurup yaralayan Ertan Canpolat, yakalandı. Gözatına alınan Canpolat, tutuklandı.

Olay, pazartesi günü saat 09.30 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 42 AHK 058 plakalı otomobilden inen kişi, kuyumcu Tamer Çavdar'a dükkanının önünde tüfekle 3 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Çavdar yere yığılırken, saldırgan da otomobile binip, kaçtı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar, Konya'ya sevk edildi.

Tedavisi devam eden Tamer Çavdar, ilk ifadesinde kendisine saldıran kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ertan Canpolat olduğunu söyledi. Polis, bunun üzerine Canpolat'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede Canpolat'ın saldırıda kullandığı otomobil, birkaç sokak ötede polis tarafından terk edilmiş bulundu. Otomobilde yapılan aramada, saldırıda kullanılan av tüfeği ile 11 fişek ele geçirilirken, aracın kiralık olduğu belirlendi.

Çalışmasını sürdüren polis Ertan Canpolat'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuyumcuya saldırdığını itiraf eden Canpolat, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA