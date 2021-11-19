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Kuyumcuyu, dükkanında göğsünden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kuyumcuyu, dükkanında göğsünden bıçakladı

KAYSERİ'de kuyumculuk yapan Mehmet Ukrak (28), iş yerine gelen husumetlisi Tufan S. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

KAYSERİ'de kuyumculuk yapan Mehmet Ukrak (28), iş yerine gelen husumetlisi Tufan S. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan Tufan S., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Melikgazi ilçesinin Nazmi Toker Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu Mehmet Ukrak, temizlik yaptığı sırada iş yerine giren ve husumetlisi olduğu öğrenilen Tufan S. ile Kavga etmeye başladı. Tufan S., bu sırada belinden çıkardığı ekmek bıçağını Ukrak'ın göğsüne sapladı. Kavga sesleri üzerine dükkan önüne çıkan esnaf, polise haber verdi. İhbarla kısa sürede gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan Tufan S.'yi esnafın da yardımıyla yakaladı. Sağlık ekiplerince Mehmet Ukrak da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tufan S.'nin sorgusu sürüyor.


Kuyumcuyu, dükkanında göğsünden bıçakladı

Kuyumcuyu, dükkanında göğsünden bıçakladı

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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