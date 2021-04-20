Kuyumcuya saldıran kişi, arazi anlaşmazlığından husumetlisiymiş
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Kuyumcuya saldıran kişi, arazi anlaşmazlığından husumetlisiymiş

Kuyumcuya saldıran kişi, arazi anlaşmazlığından husumetlisiymiş
Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, dün iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu Tamer Çavdar (56), ilk ifadesinde, kendisine saldıran kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan E.C. olduğu söyledi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, dün iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu Tamer Çavdar (56), ilk ifadesinde, kendisine saldıran kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan E.C. olduğu söyledi. Polis, E.C.'nin kiraladığı otomobili, birkaç sokak ileride terk edilmiş buldu.  

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 42 AHK 058 plakalı otomobilden inen kişi, kuyumcu Tamer Çavdar'a dükkanın önünde tüfekle 3 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Çavdar, yere yığılırken, saldırgan da otomobile binip, kaçtı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar, Konya'ya sevk edildi.

SALDIRGAN HUSUMETLİSİ ÇIKTIPolis, saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmada tedavisi devam eden Tamer Çavdar'ın ifadesine başvurdu. Çavdar, polise verdiği ifadede, kendisine saldıran kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan E.C. olduğunu söyledi.OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede, E.C.'nin saldırıda kullandığı otomobil, birkaç sokak ötede polis tarafından terk edilmiş bulundu. Otomobilde yapılan aramada, saldırıda kullanılan av tüfeği ile 11 fişek ele geçirilirken, aracın kiralık olduğu belirlendi. Polisin çalışması sürüyor.


Kuyumcuya saldıran kişi, arazi anlaşmazlığından husumetlisiymiş
Kuyumcuya saldıran kişi, arazi anlaşmazlığından husumetlisiymiş
Kuyumcuya saldıran kişi, arazi anlaşmazlığından husumetlisiymiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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