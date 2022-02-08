Kuyumcukent'te sevgililer günü öncesi büyük indirim

Sevgililer günü öncesinde Kuyumcukent'te Geleneksel İndirim Günleri başladı. İşçiliklerde yüzde 50'ye varan indirimler ay sonuna kadar devam edecek.

Her yıl olduğu gibi bu sevgililer günü öncesinde Kuyumcuken'te Geleneksel İndirim Günleri başladı. Bu kapsamda bir çok takıda işçiliklerde yüzde 20'den yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor. İndirim Günleri ay sonuna kadar devam edecek.

Alışveriş için gelen herkesin bütçesine göre bir ürün bulabileceğini belirten kuyumcu esnafı Ahmet Melik Kaya, "Kuyumcukent'te sevgililer günü münasebetiyle işçilikli takılarda indirime gittik. İşçiliklerimizde yüzde 20'den yüzde 50'ye varan indirimlerimiz mevcut. Pırlanta alamayan müşterilerimiz için tektaşlar bin TL'ye kadar düştü. Alyanslarımızda yine aynı şekilde sevgililer günü münasebetiyle indirimde. Alyanslarımızın çifti 2 bin TL yani tanesi bin TL'ye geliyor. Bu alyansların 14 ayar güncel altın fiyatıdır. Yine aynı şekilde bilekliklerde ortalama fiyatlarımız 2 bin 500 TL civarı. Bunların da fiyatları 2 bin TL'den başlıyor. Harfli kolyelerimiz son zamanlarda çok sevilen modeller bunlarında ortalama fiyatı bin 200 TL'den başlıyor ve büyüklüğüne göre fiyatları artış göstere biliyor. Halka küpelerde aynı şekilde yine bin 200 TL'den başlıyor ve 2 bin, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Her bütçeye uygun herkes sevdiklerini, sevdiğini bu sevgililer günü kampanyasıyla sevindirebilir. Altın fiyatları bildiğiniz gibi bu son zamanlarda biraz oturdu gibi alım için bence çok güzel bir fırsat bence bu fırsatı değerlendirebilirsiniz" dedi.

Bu yıl erkekler de unutulmadı

Bu yıl erkeklere özel altın ürünlerinin de tezgahlarda yer aldığını belirten Kaya, "Erkek müşterilerimiz içinde çok şık bilekliklerimiz, yüzüklerimiz, zincirlerimiz, kol düğmelerimiz var. Kuyumcu kente özel yapım kenarları çelik ortası 14 ayar yapım bilekliklerimizde de indirime gittik. Bunların da fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar düştü. Yine kenarları deri ortası altın olan bileklikler sevgililer gününe özel 2 bin TL'ye kadar düştü. Mineli, siyah taşlı yüzüklerin fiyatı da 2 bin 500 TL. Kuyumcukent'te erkek müşterilerimiz içinde birçok çeşit mevcut. Buraya geldiklerinde hem kendisine hem de eşine güzel hediyeler alabilecekler" diye konuştu. - İSTANBUL