Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı (2)
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Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı (2)

Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel

SERBEST BIRAKILDI Konya'nın Ereğli ilçesinde, girdiği kuyumcu dükkanında fotoğrafını çekip, annesine atacağını söylediği 3 bileziği iş yeri sahibine "Hakkını helal et" dedikten sonra alıp, kaçan Arif A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI 

Konya'nın Ereğli ilçesinde, girdiği kuyumcu dükkanında fotoğrafını çekip, annesine atacağını söylediği 3 bileziği iş yeri sahibine "Hakkını helal et" dedikten sonra alıp, kaçan Arif A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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