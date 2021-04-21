Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı (2)
SERBEST BIRAKILDI Konya'nın Ereğli ilçesinde, girdiği kuyumcu dükkanında fotoğrafını çekip, annesine atacağını söylediği 3 bileziği iş yeri sahibine "Hakkını helal et" dedikten sonra alıp, kaçan Arif A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde, girdiği kuyumcu dükkanında fotoğrafını çekip, annesine atacağını söylediği 3 bileziği iş yeri sahibine "Hakkını helal et" dedikten sonra alıp, kaçan Arif A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA