Kuyumcu Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Bilecik'te bir kuyumcudan altın hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 kişi, Sakarya'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik'te gerçekleşen kuyumcu hırsızlığı olayına karışan şüphelilere yönelik bir ihbarı değerlendiren Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi mevkisinde Ş.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.



Ekipler, sürücü ile araçta bulunan iki kadının üst aramasında 2 çeyrek altın ve 900 lira buldu.



Kimlik beyanları alınan şüphelilerden iki kadının, haklarında iki ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için farklı isimler verdikleri belirlendi.



Şüpheliler Ş.K, G.K, ve Ç.K. gözaltına alınarak, Bilecik Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi.