Kuyumcu çalışanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp, yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan Serdar Özlü (25), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gür'ün eşi Nurcan Gür, "Adalet yerini buldu. Eşim geriye gelmeyecek ama içim soğudu. En azından başkasına bir şey yapamayacak" dedi.

Olay, geçen yıl 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kar maskesiyle kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede çıktı. Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Abuzer Atakan Gür'ün oğlu Gürkan Gür ise "Hak ettiğini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. En iyi cezayı aldığını düşünüyorum. Bu konuda iyi hal indirimi uygulanacak hiçbir şey yok çünkü bizzat 'tasarlayarak adam öldürmek' bu kadar kolay değil bu ülkede. Adalet yerini buldu, diye düşünüyorum. Hiç çıkamayacak şekilde cezasını aldı. Bizim umduğumuz da hiç çıkmamasından yana" diye konuştu.