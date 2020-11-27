Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı

Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı Antalya'da kuyuya düşen kedi için jandarma ve bölgedeki çobandan kurtarma operasyonu Antalya'nın Serik ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada kuyudan yankılanan kedi seslerini duyan çoban, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.

Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı

Antalya'da kuyuya düşen kedi için jandarma ve bölgedeki çobandan kurtarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada kuyudan yankılanan kedi seslerini duyan çoban, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Çoban, jandarmanın da desteğiyle sarkıtılan iple kuyuya inerek, yavru kediyi kurtardı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Mustafa Ünal, kuyudan kedi seslerinin yankılandığını duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Ünal, kuyunun içinde mahsur kalan bir kedinin olduğunu fark etti. Hemen jandarmaya ihbarda bulunan Ünal, güvenlik gücü gelene kadar da kuyunun başında bekledi.

Bölgeye gelen jandarma, kediyi kurtarmak için önce ip hazırladı. Mustafa Ünal ise kendisinin iple sarkabileceğini belirterek, kuyuya inmek istedi. Ünal, jandarmanın da desteğiyle kedinin bulunduğu yere indi. Yüksekliği yaklaşık 5 metre olan kuyuya inen Mustafa Ünal, süt vererek yakaladığı kediyi kurtardı.

Koyunlarını otlatırken kedi sesi duyduğunu anlatan Ünal, "Kedi acı şekilde miyavlıyordu. Açıkçası bağırıyordu. Sonra tabi ki jandarmaları aradım. Komutanlarımız geldi. Kediyi kurtarmak için ip sarkıttık. Komutanlarım kuyuya inmek istedi. 'Ben girebilirim' dedim. Köylü çocuğuyuz biz. Komutanlarımıza zahmet vermek istemedim. Kuyuya girdim. Kedi önce bizden korktu içerdeki deliğe girdi. Eğer su kanaldan girseydi ölebilirdi ama kediyi süt vererek yakaladık ve kurtardık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ