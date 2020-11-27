Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı

27.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:29

Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı Antalya'da kuyuya düşen kedi için jandarma ve bölgedeki çobandan kurtarma operasyonu Antalya'nın Serik ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada kuyudan yankılanan kedi seslerini duyan çoban, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.

Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı

Antalya'da kuyuya düşen kedi için jandarma ve bölgedeki çobandan kurtarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada kuyudan yankılanan kedi seslerini duyan çoban, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Çoban, jandarmanın da desteğiyle sarkıtılan iple kuyuya inerek, yavru kediyi kurtardı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
İran'ı sarsan saldırı! 'Nükleer programın babası' suikasta uğradı
İran'ı sarsan saldırı! "Nükleer programın babası" suikasta uğradı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu

Yeşilyurt Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Mustafa Ünal, kuyudan kedi seslerinin yankılandığını duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Ünal, kuyunun içinde mahsur kalan bir kedinin olduğunu fark etti. Hemen jandarmaya ihbarda bulunan Ünal, güvenlik gücü gelene kadar da kuyunun başında bekledi.

Bölgeye gelen jandarma, kediyi kurtarmak için önce ip hazırladı. Mustafa Ünal ise kendisinin iple sarkabileceğini belirterek, kuyuya inmek istedi. Ünal, jandarmanın da desteğiyle kedinin bulunduğu yere indi. Yüksekliği yaklaşık 5 metre olan kuyuya inen Mustafa Ünal, süt vererek yakaladığı kediyi kurtardı.

Koyunlarını otlatırken kedi sesi duyduğunu anlatan Ünal, "Kedi acı şekilde miyavlıyordu. Açıkçası bağırıyordu. Sonra tabi ki jandarmaları aradım. Komutanlarımız geldi. Kediyi kurtarmak için ip sarkıttık. Komutanlarım kuyuya inmek istedi. 'Ben girebilirim' dedim. Köylü çocuğuyuz biz. Komutanlarımıza zahmet vermek istemedim. Kuyuya girdim. Kedi önce bizden korktu içerdeki deliğe girdi. Eğer su kanaldan girseydi ölebilirdi ama kediyi süt vererek yakaladık ve kurtardık" diye konuştu.

Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı
Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ

İlgili Haberler

Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı
Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı
Ümraniye'de yangın çıkan evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı
Ümraniye'de yangın çıkan evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Yangın çıkan evde mahsur kalan 5 kişiyi, itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haber | Yangın çıkan evde mahsur kalan 5 kişiyi, itfaiyeciler kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Samatta Fatih Terim Deniz Türüç Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuyuda mahsur kalan kediyi çoban kurtardı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 18:03:46. #1.15#
title