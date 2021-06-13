Kazdığı kuyu sonunu getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazdığı kuyu sonunu getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı

Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda kaçak kazı yapan şahıslardan biri kazı sırasında zehirlenerek öldü, diğer ise kazdıkları kuyuda mahsur kaldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan Serçin Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda feci bir olay meydana geldi.Kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZEHİRLENME BULGULARI SAPTANDI

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kuyunun dışında hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede bulunan 5 kişinin kuyuda bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kazdıkları kuyuya düştüler! Biri zehirlendi, diğeri kuyuda mahsur kaldı
Kazdığı kuyu sonunu getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Şerife'yi evinde biber gazıyla etkisiz hale getirip, dövdüler
Şerife'yi evinde biber gazıyla etkisiz hale getirip, dövdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Burcu Biricik Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazdığı kuyu sonunu getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.06.2021 17:09:37. #1.13#

title