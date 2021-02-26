Kuyuda cansız bedenleri bulunan çift cinayetinde tutuklu 3 sanıktan ikisi serbest
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Kuyuda cansız bedenleri bulunan çift cinayetinde tutuklu 3 sanıktan ikisi serbest

26.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:59
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çift cinayetinde tutuklu 3 sanıktan ikisi serbest

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 2 metre derinliğindeki kuyuda cesetleri bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 3 sanıktan ikisi, ilk duruşmada serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 2 metre derinliğindeki kuyuda cesetleri bulunan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 3 sanıktan ikisi, ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken, 10 Kasım günü 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedeni bulunan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cinayet şüphelisinin, kadının, erkek kardeşi Bünyamin A. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bünyamin A. polis sorgusunda, "26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim. Cevdet ve kız kardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık, daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım" dedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 5'İ SERBEST BIRAKILDIYürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öldürülen Zeliha Uysal'ın diğer ağabeyi Kadir A. ile yengeleri Huriye A., Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'yı da gözaltına aldı. Kadir A.'nın oğlu Özcan A. ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar'a getirildi. 6 şüpheliden Bünyamin A. ve Kadir A. tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.SAVCILIK SERBEST BIRAKILMAYA İTİRAZ ETTİDinar Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüphelilerden Özcan A.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Bunun üzerine, jandarma ekipleri Özcan A.'yı yeniden gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Özcan A. da sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Dinar Cezaevi'ne gönderildi.2 SANIK ADLİ KOTROLLE SERBEST

Dinar Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Bünyamin A., Kadir A. ile oğlu Özcan A., hakim karşısına çıktı. 6.5 saat süren duruşma sonunda sanıklardan Kadir A. ve oğlu Özcan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bünyamin A.'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.


- Afyonkarahisar
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çift cinayetinde tutuklu 3 sanıktan ikisi serbest
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çift cinayetinde tutuklu 3 sanıktan ikisi serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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