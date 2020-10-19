Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı
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Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı

19.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:46
Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuyucak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kuyucak Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sarıca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk koyma töreninden sonra Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Jandarma Komutanı J. Tğm. Burhan Algül, Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, daire amirleri ve Kuyucak'ta görev yapan muhtarlar bir araya gelerek istişarede bulundular. Başkan Ertürk, "Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren ve aziz milletimizin birinci dereceden temsilcileri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı
Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı
Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı
Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı
Kuyucak'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:48:02. #1.14#
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