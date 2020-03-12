Kuyucak'ta İstiklal Marşı'nın 99.Yıldönümü kutlandı
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Pamukören, Kuyucak, Güncel

Kuyucak'ta İstiklal Marşı'nın 99.Yıldönümü kutlandı

Kuyucak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

12.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:53
Kuyucak'ta İstiklal Marşı'nın 99.Yıldönümü kutlandı

Kuyucak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.


Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı'na, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Pamukören Ortaokulu Müdürü Ersin İşsever yaptı. Pamukören Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Candur, "İstiklal Marşımız" adlı şiirini okudu. Ardından Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı hikayesini anlatan video gösterimi sunuldu.


Pamukören Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Oratoryosu'ndan sonra günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. "Bir Gazi'nin Verdiği Ders" adlı kısa oyun sergilenerek ilçede yapılan İstiklal Marşı'nı Şiir Olarak Okuma Yarışması'nda ilk üçe giren anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine protokol tarafından ödülleri verildi.


Belediye Başkanı Metin Ertürk programda yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabulü'nün 99.Yıldönümü'nü kutluyor, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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