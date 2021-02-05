Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor
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Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor

05.02.2021 22:16 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:46

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşen üniversite öğrencilerinin aç kalmamak için yardım derneklerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturması dünya gündemindeki yerini koruyor. Yemek kuyruğu her geçen gün daha da uzarken, o anlar kayıt altına alındı.

Fransa'da koronavirüsün ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı.

GEÇİM SIKINTISI YAŞIYORLAR

Hükümetin, üniversitelerde öğrencilere yemek ücretini 1 euroya düşürmesine rağmen ülkedeki hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.

YARDIMDAN YARARLANMAK İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR

Başkent Paris'te, gıda yardımı yapan derneklerin önünde bekleyen öğrencilerin oluşturduğu metrelerce kuyruk, son günlerin en göze çarpan sahnesi olmaya başladı. Devletten yeterli yardımı alamayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, neredeyse her gün soğuğa rağmen yaklaşık 7 kiloluk yardım paketini almak için saatlerce sıra bekliyor.

Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor

KUYRUK HER GEÇEN GÜN UZUYOR

Fransa'daki yardım kuyruğu dünya gündeminde yerini korurken, her geçen gün daha fazla insan gıda yardımı için sıraya giriyor. İnsanların sırada beklediği o anlar ise kayıt altına alındı.

Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor
Haber Yorumları (8)
MUTLU: Bizdede böyle görüntüler yokmu? 1tl az ödesin diye insanlar ekmek için metrelerce kuyruk oluşturmuyormu ??fransadan bize ne önce biz Türkiye’ye bir baksak ??
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MEHMET YILDIZ: Daha beter olun
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YAZIK: kişi başına düşen milli gelirde bizimkinin 5 katımızdan fazla olan o koskoca Fransanın öğrencilerinin düştüğü hale bak. tıpkı bizim halk ekmek kuyruğu gibi eni sonu belli olmuyor. Utan fransa utan.
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