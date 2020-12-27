Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı
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Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı

27.12.2020 20:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:27
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 19 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirleri olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık 2020 gününe ait hava durumu raporunu yayınlandı. Buna göre; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya çevreleri için sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

13 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli ve Burdur için de sağanak uyarısında bulundu.

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

DOĞU'DA PUS VE SİS VAR

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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