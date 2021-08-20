Kuveytli koleksiyoncunun açtığı uluslararası futbol müzesi büyük ilgi topluyor

Kuveytli spor koleksiyoncusu Hüseyin el-Baluşi, açtığı uluslararası futbol müzesinde büyük emek vererek biriktirdiği, dünyanın çeşitli spor kulüplerine ait binlerce parçayı sergiliyor.

Kuveytli spor koleksiyoncusu Hüseyin el-Baluşi, açtığı uluslararası futbol müzesinde büyük emek vererek biriktirdiği, dünyanın çeşitli spor kulüplerine ait binlerce parçayı sergiliyor.

Uzun yıllar spor gazeteciliği yapan Baluşi'nin başkent Kuveyt'in güneyinde yer alan Fervaniye bölgesinde 400 metrekarelik bir alanda kurduğu müzede futbol tarihine ait 10 binin üzerinde parça yer alıyor.

Müzede, uluslararası düzeydeki futbol organizasyonları Dünya Kupası, AFC Asya Kupası, Kupa Amerika (Copa America), Afrika Kupası ve Olimpiyat Oyunlarının hatıra eşyaları yer alıyor.

Kuveyt, Körfez bölgesi ve dünya çapındaki spor kulüplerine ait çok sayıda fotoğraf, kitap ve belgeyi barındıran sergide, takımlar ve önemli spor insanlarına ayrılmış köşeler bulunuyor.

İlk Dünya Kupası'nda kullanılan top da müzede

Müzede 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası topundan, 1916'daki Berlin Olimpiyat Oyunları'nda kullanılan düdüğe ve Kuveyt milli takımının 1973'daki Dünya Kupası elemelerinde giydiği formaya kadar tarihin farklı dönemlerinden eşyalar dikkati çekiyor.

Baluşi'nin Kuveyt'in yıldız oyuncuları arasında gördüğü Faysal ed-Dahil'in İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'ndaki forması ve Casim Yakub'un giydiği 1970 yılının Kadisiye takımının forması koleksiyondaki parçalar arasında yer alıyor.

Uluslararası futbol koleksiyonuna başlama hikayesini AA muhabirine anlatan Baluşi, "1974'te Almanya'da izlediğim Dünya Kupası bana futbolu sevdirdi. Sonrasında koleksiyonumu toparlamaya başladım ama Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgali esnasında çoğu çalındı." dedi.

İşgal sonrasında kendini yeniden bu işe verdiğini belirten Baluşi, "Müze 2012'de açılana kadar koleksiyonumu çekinerek toplamaya devam ettim." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde ve bölgede tanınan bir müze

Kuveytli koleksiyoncunun açtığı uluslararası futbol müzesi büyük ilgi görüyor. Baluşi, sosyal medyanın yanı sıra yıldız futbolcuların ve spor alanındaki üst düzey isimlerin ziyaretlerinin müzenin tanınmasında çok yardımcı olduğunu söyledi.

Müzesinin ülkesinde özel müzeler listesine dahil edildiğine dikkati çeken Baluşi, 2015 yılında da Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Bahreynli Selman bin İbrahim Al Halife tarafından tanındığını açıkladı.

Baluşi, Kuveyt'e bağlı Ulusal Kültür, Sanat ve Edebiyat Konseyi ile anlaşma yaptığını, müzenin yakın zamanda Havalli ilindeki Rumeysiyye bölgesine taşınacağını ve orada yapılan müzeye koleksiyonunu devredeceğini söyledi.

Yeni müzede Türk milli takımına ve Türkiye'den bazı kulüplere yer verileceğini kaydeden Baluşi, dünya çapında bir spor koleksiyonu sergileneceğini aktardı.

Baluşi, müzenin turizm için önemli bir proje olduğunu, gençleri tarihe ve koleksiyonculuğa teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ibrahim Ramadan