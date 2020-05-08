Kuveyt'teki 280 Türk işçi, Türkiye'ye getirildi

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'teki 280 Türk işçi uçakla Sivas'a getirildi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'teki 280 Türk işçi uçakla Sivas'a getirildi. İşçiler, 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere kara yoluyla Tokat'a götürülerek yurtlara yerleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten 280 Türk işçiyi taşıyan Türk Hava Yolları uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indirildi. Yurt dışından getirilen işçiler, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının tamamlanmasının ardından, apronda bekletilen otobüslerle Tokat'a götürülecek. Türk işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Ballıca ve Şehit Aydoğan Aydın öğrenci yurtlarına yerleştirilecek.

Kaynak: DHA