Kuveyt Emiri, Başbakan Sabah Halid'i yeniden hükümeti kurmakla görevlendirdi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni hükümeti kurma görevini geçen hafta istifa eden Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'a verdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni hükümeti kurma görevini geçen hafta istifa eden Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'a verdi.

Emir Sabah'ın konuyla ilgili yayımladığı kararname, Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da paylaşıldı.

Söz konusu kararnamede, Başbakan Sabah Halid'in yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildiği bildirildi.

Ülkede yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.

Ancak milletvekillerinin "Anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah Halid aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermesi üzerine, kabine üyeleri 12 Ocak'ta Başbakan'a istifalarını sunmuştu.

Bunun ardından Başbakan Sabah Halid hükümetin kurulmasından bir ay sonra 13 Ocak'ta istifasını sunmuş, Kuveyt Emiri de 18 Ocak'ta hükümetin istifasını kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ammar El Khalfi