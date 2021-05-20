Kutuplar yok oluyor: Kıbrıs Adası'nın yarısı büyüklüğünde bir buz parçası koptu
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Kutuplar yok oluyor: Kıbrıs Adası'nın yarısı büyüklüğünde bir buz parçası koptu

Kutuplar yok oluyor: Kıbrıs Adası'nın yarısı büyüklüğünde bir buz parçası koptu
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

Antarktika'dan koparak Weddell Denizi'ne doğru sürüklenmeye başlayan 4320 kilometre kare alana sahip devasa buz kütlesi, dünyanın en büyük buzdağı ünvanını alırken, küresel ısınmanın gezegenimizi ne hızda mahvettiğini de gözler önüne serdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BUZ DAĞI OLDU

A-76 ismindeki buzul kütlesi, 175 km uzunluğunda ve 25 km genişliğinde. Daha küçük olan dünyanın en büyük ikinci buz dağı ise 3880 kilometre kare alana sahip olan A-23A. A-76 gibi A-23A da Weddell denizinde sürükleniyor ve ikisi de Antarktika'daki Ronne buzulundan kopmuş durumda. Bu da bilim insanlarının dikkatlerini bu bölgeye yoğunlaştırmasına sebep oldu.

Koptukları Ronne ismindeki buzul kütlesi çevre denizlere doğru uzanan ve Antarktika ana karasına bağlı olan fakat buna rağmen yüzer durumda devasa bir buz parçası. Zaten yüzüyor olan bir parçadan ayrılan bu parçalar ise bu sebeple deniz suyu seviyesini yükseltmiyor.

"Periyodik olarak buzulların kopması ve yeniden oluşması doğal döngünün bir parçası" diyen Colorado Üniversitesi'nden Ted Scombos isimli bir buzul bilimci, A-76'nın kopmuş olmasının küresel ısınmayla bir ilgisi olmayabileceğini belirtti.

DİKKATLE İZLEMEKTE FAYDA VAR

ABD Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi ise, geçtiğimiz yıllarda bu kırılma ve kopmaların akıl almaz derece hızlandığını ve bunun küresel ısınmayla orantılı şekilde hızlandığını belirterek Ted Scombos'un rahatlığını paylaşmadıklarını belirtti.

- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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