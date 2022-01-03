EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne'de kütüphanesiz okulun kalmadığını bildirdi.

Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, dijital çağın, insanları bilgiye ulaşmada kolaya yönlendirmekte ve doğruluğu onaylanmamış bilgileri doğru kabul etmeye sevk ettiğini belirtti.

İçerisinde barındırdığı bilgileri onay görmüş basılı yayınlar ve bu yayınların bulunduğu kütüphanelerin varlığı doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşmak konusunda daha çok önem kazandığını ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında tüm ülkemizde olduğu üzere ilimiz genelinde kütüphanesi olmayan okullarımız tespit edilmiştir.

Bu kapsamda merkez ilçede 10, Enez'de 3, Havsa'da 3, İpsala'da 10, Keşan'da 9, Lalapaşa'da 2, Meriç'te 1, Süloğlu'nda 1, Uzunköprü'de 6 olmak üzere 45 okul/kurumumuza kütüphane kurulumu gerçekleştirilmiş olup Edirne'de kütüphanesi olmayan o ve ve kurum kalmamıştır. Okullarımıza kurulan kütüphanelerin mobilyaları ilimiz Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından imal edilmiş ve okullarımıza kurulmuştur."

AA / Emel Sampri - Son Dakika Haberleri

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