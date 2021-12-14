Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Atakum İlçesindeki Okullarda Kütüphane Açılışı Yapıldı. - Haberler
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Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Atakum İlçesindeki Okullarda Kütüphane Açılışı Yapıldı.

Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Atakum İlçesindeki Okullarda Kütüphane Açılışı Yapıldı.
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız Atakum ilçesinde Şehit Adem Keskin İlkokulu, Recep Tanrıverdi Ortaokulu ve Yunus Emre İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldiler.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız Atakum ilçesinde Şehit Adem Keskin İlkokulu, Recep Tanrıverdi Ortaokulu ve Yunus Emre İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldiler. Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında donatımı meslek liselerimiz tarafından yapılan okul kütüphanelerinin açılışını yaptılar.

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