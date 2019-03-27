Sandıklı'da 55. Kütüphaneler haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesindeki pograma, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, daire müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Tortop, programda yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınmasının temelini oluşturan çocukların ve gençlerin iyi eğitimli olmaları için mutlaka okumaları gerektiğini söyledi.

Kütüphaneler, bireylerin gelişen dünyayı daha iyi analiz etmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Tortop, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülke insanlarının kitap okuma oranlarının çok yüksek olduğunu, okuyan toplumların edindikleri bilgileri bilim ve teknolojiye çevirerek bunları ekonomilerine yansıttıklarını görüyoruz. Toplum olarak, daha fazla okuma alışkanlığı edinmeleri için çocuklarımızın kütüphanelerden faydalanmalarını sağlamak ve onlara en iyi arkadaşın kitap olduğunu en başta kendimiz örnek olarak göstermeliyiz. Bizler, ilk emri 'oku' emri olan bir inancın mensuplarıyız. Aydınlık günlerin, okuyan ve araştıran nesillerin omuzlarında yükseleceğinin bilinciyle genç nesillerimizin kütüphanelerimizden daha fazla istifade etmelerini sağlamalıyız."

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan öğrencilere kitap hediye edildi.

Kaynak: AA