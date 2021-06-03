Kütüphaneler dolu dolu

Sınavların yaklaştığı şu günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphaneler sınavlara hazırlanan gençlere hizmet veremeye devam ediyor.

Sınavların yaklaştığı şu günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphaneler sınavlara hazırlanan gençlere hizmet veremeye devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, il ve ilçelerde pandemi sürecinde genel kutlamalar dışında kütüphane hizmetlerinin hiç aksatılmadığını belirterek, "Özellikle Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi olan İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, pandemi yasaklarının hafifletilmesi ile Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak okuyucularına hizmet vermeye devam ediyor. Konferans salonları, sesli çalışma salonları, atölyeleri, spor etkinlik bölümleriyle tam bir yaşam alanı olarak tasarlanan kütüphane yoğun ilgi görmeye devam ediyor" dedi.

İsmail Saib Sencer İl Halk kütüphanesinin günlük yaklaşık bin okuyucuya, çok sıkı alınan önlemler eşliğinde kütüphanecilik hizmeti verdiğini dile getiren Almaz, "Kütüphane, şehirde bulunan diğer kütüphane ve bilgi merkezlerinin henüz hizmete başlamaması ile de adeta bir kurtarıcı oldu. Özellikle çalışma salonlarında internet erişimi ile final sınavlarına hazırlanan öğrenciler için adeta bir cazibe merkezi haline gelmiştir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı