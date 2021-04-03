Kütüphane Haftası'nda "Bilecik okuyor" etkinliği
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Kütüphane Haftası'nda "Bilecik okuyor" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kütüphane Haftası'nda 'Bilecik okuyor' etkinliği

Bu yıl 57'inci kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Bilecik okuyor" etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 57'inci kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Bilecik okuyor" etkinliği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, Kozabirlik İlköğretim Okulunda, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, AFAD Müdür Vekili İrfan Demirçelik, İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili İdris Kaya'ya ile birlikte sınıfları gezerek, öğrencilere kitap ve kütüphaneye üye kartları ile İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle AFAD bilgilendirme ve Bilecik'i tanıtıcı broşürler dağıttı.

"Kitap okuyarak kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz"

Bilecik'te anaokulundan liseye, üniversiteden yetişkinlere kadar herkesin aktif olarak katılacağı "Bilecik okuyor" etkinliği düzenlediklerini ifade eden Vali Şentürk, "Nitelikli kültür sahibi olmanın en güzel yolu kitap okumaktan geçiyor. Okullarımızda ve kütüphanemizde öğrencilerimizi ve Bileciklileri kitaba ulaşılabilirliklerini sağlıyoruz. Kitap okuyarak kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri bakımından kitap okumanın faydaları var. Dünyayı algılayan, anlamlandıran, yönlendiren, analitik ve eleştirel bakabilen, sorgulayıcı ve aklını kullanan bireyler olmaları açısından kitap okumak önemli. Akademik anlamda başarılı olmanın yanında aynı zamanda bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda da başarılı olmalıyız" dedi.

"Ülkemizin ve Bilecik'in yükselmesi, ilerlemesi ve inşası için okuyacağız"

Çocuklarla birlikte kitap okuyan ve zamanlarının yarım saatini kitap okumaya ayırmalarını isteyen Vali Şentürk, "Bol bol okuyun ve kendinizi yetiştirin. Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmek için çok çalışacağız, bunun yolu da kitap okumaktan geçiyor. Ülkemizin ve Bilecik'in yükselmesi, ilerlemesi ve inşası için okuyacağız" ifadesinde bulundu.

57.Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında okumaya teşvik ve farkındalık oluşturmak adına Vali Şentürk'ün önderliğinde Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle #bilecikokuyor etiketi ile kurumlarda gün boyu belirlenen uygun saatlerde kitap okuma kampanyası başlatıldı. - BİLECİK

Kütüphane Haftası'nda 'Bilecik okuyor' etkinliği
Kütüphane Haftası'nda 'Bilecik okuyor' etkinliği
Kütüphane Haftası'nda 'Bilecik okuyor' etkinliği
Kütüphane Haftası'nda 'Bilecik okuyor' etkinliği
Kütüphane Haftası'nda 'Bilecik okuyor' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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