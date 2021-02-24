Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ın elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu üyeleri istifa ediyor
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Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ın elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu üyeleri istifa ediyor

24.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:56
Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ın elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu üyeleri istifa ediyor

ABD'nin iç, orta ve güney bölgelerinde geçen hafta hayatı felç eden kutup soğukları nedeniyle Teksas'ın elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, milyonlarca kişinin elektriksiz kalması nedeniyle istifa edeceklerini açıkladı.

ABD'nin iç, orta ve güney bölgelerinde geçen hafta hayatı felç eden kutup soğukları nedeniyle Teksas'ın elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, milyonlarca kişinin elektriksiz kalması nedeniyle istifa edeceklerini açıkladı.

Teksas Valisi Greg Abbott, elektrik şebekesi operatörü Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyinin (ERCOT) elektrik kesintileriyle ilgili bu durum karşısında hazırlıksız yakalanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma başlatılmasını istedi.

ERCOT'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve 4 üyesinin istifa edeceğini açıkladığını bildiren Abbott, bu istifaları olumlu karşıladığını söyledi.

Teksas eyaletinin ERCOT'yi araştırmaya devam edeceğini belirten Abbott, neyin yanlış gittiğinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacağını ve geçen hafta yaşanan olayların bir daha tekrarlanmamasını sağlayacaklarını kaydetti.

En az 3,4 milyon kişi hala su sıkıntısı çekiyor

Öte yandan Teksas Çevre Kalite Komisyonundan (TCEQ) yapılan açıklamada, eyaletin 204 bölgesinde en az 3,4 milyon kişinin hala su sıkıntısı çektiği kaydedildi.

ABD'de 11 Şubat'tan itibaren, Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da 20 Şubat'ta, kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etmiş, eyalete federal yardım emrini vermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, geçen hafta hayatı felç eden kutup soğuklarından etkilenen Teksas'ı cuma günü ziyaret edeceği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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