Kutsal topraklarda hac coşkusu

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın ikinci gününde şeytan taşladı.

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın ikinci gününde şeytan taşladı.

Kurban Bayramı arifesinde Arafat vakfesinin ardından akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye duran, buradan da yürüyerek Cemerat'a geçen ve "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkan Müslümanlar hacı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı