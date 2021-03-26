KUTO ile Aydem arasında protokol imzalandı
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KUTO ile Aydem arasında protokol imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KUTO ile Aydem arasında protokol imzalandı

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Aydem yetkilileri ile bir araya geldi, üyelerin sorun ve taleplerini iletti, üyeler yararına protokol yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Aydem yetkilileri ile bir araya geldi, üyelerin sorun ve taleplerini iletti, üyeler yararına protokol yapıldı.

Aydem yetkilileri ile Kuşadası Ticaret Odası arasında yapılan protokol kapsamında; Oda üyeleri Aydem'e başvurarak, 12 ay sabit birim bedelli ve BP Kart hediyeli ( yüzde 5 akaryakıt indirimi) indirimden yararlanabilecek.

Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren üyelerin katılımıyla Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleşen sektör toplantısında iletilen konular arasında yer alan; kapalı olunan süreçte elektrik faturalarının gelmeye devam etmesi, kesintiler ve açma-kapama bedelleri ile ilgili sorun ve talepler Aydem Elektrik Parekende Satış A.Ş. Kuşadası Bölge Yöneticisi Sema Turanlı ve Abone İşlemleri Uzmanı Gökçe Bahar Yaşar'a, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından iletilerek, içinden geçilen zorlu süreçte ekonomik olarak ciddi yara alan işletmelerin sorunlarına çözüm bulunması noktasında destek istendi.

Aydem yetkilileri ile bir araya gelinen toplantıya, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp'de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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