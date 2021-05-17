Kutlubike kimdir? Kutlubike'yi canlandıran Yulduz Radjabova kimdir? Yulduz Radjabova nereli, kaç yaşında?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir? Yulduz Radjabova kimdir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizi hakkında pek çok konu araştırılıyor. Oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Yulduz Radjabova kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir? Kutlu Bike'yi kim canlandırıyor?
Yulduz Radjabova kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin oyuncu kadrosu büyük ilgi topluyor. Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir? Kutlu Bike'yi kim canlandırıyor?
KUTLU BİKE KİMDİR?
Televizyon ekranlarında yeni başlayan dizilerden olan Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrol oyuncularından olan Kutlu Bike, Yulduz Radjabovatarafından canlandırılmaktadır.
YULDUZ RADJABOVA KİMDİR?
Yulduz Rajabova sinema dünyasının Özbek isimlerinden biridir. 1987 yılında Özbekistan'da dünyaya gelen Yulduz Rajabova, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur. 2013 yılındanitibaren Özbekistan'daçok sayıdafilmde ve dizide rol aldı.
YULDUZ RAJABOVA ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
- Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin (TV Dizisi 2021)
- 2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)
- Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)
- Maqsad(Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)
- Hamroh (Sinema Filmi 2017)
- Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)
- Virus (Dizi Film 2016)
- Khazon (Sinema Filmi 2013)