Kutlu Savaş kimdir? Kutlu Savaş kaç yaşında?

Son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri Sedat Peker'in videolar yoluyla yaptığı açıklamalar oldu. Susurluk raporunu hazırlayan Kutlu Savaş, Sedat Peker'in açıklamaları üzerine söyledikleri ile dikkat çekti. Hayatı merak edilen Kutlu Savaş hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri Sedat Peker'in videolar yoluyla yaptığı açıklamalar oldu. Susurluk raporunu hazırlayan Kutlu Savaş, Sedat Peker'in açıklamaları üzerine söyledikleri ile dikkat çekti. Hayatı merak edilen Kutlu Savaş hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUTLU SAVAŞ KİMDİR?

Kutlu Savaş, 1942 yılında Manisa'da doğan Türk bürokrattır. Aynı zamanda Radyo Televizyon Üst Kurulu eski başkanıdır.

1967 yılında Ankara Sosyal Hizmetler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1998 ve 2000 yılları arasında RTÜK başkanlığı görevinde bulunmuştur. RTÜK başkanlığı görevine getirilmiş olan beşinci kişidir. Öncesinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı (1986-1992/1997-1998) yapmıştır. Susurluk ve MİT raporlarını hazırlamıştır. Öncesinde Türkiye Kömür işletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı (1984-1986), DPT Müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1987-1991 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliği yapmıştır.

KUTLU SAVAŞ KAÇ YAŞINDA?

Kutlu Savaş 1942 doğumlu olup 79 yaşındadır.