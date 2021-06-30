Kütahyalı üreticilere damızlık koç

- Kütahyalı üreticilere damızlık koç Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, Tavşanlı ve Domaniçli yetiştiricilere 120 adet damızlık koç dağıtıldı.

- Kütahyalı üreticilere damızlık koç

KÜTAHYA - Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, Tavşanlı ve Domaniçli yetiştiricilere 120 adet damızlık koç dağıtıldı.

Tavşanlı Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık, İl Meclis üyeleri, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Tarım Müdürü Özkan Parlak, Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar ve çiftçiler katıldı.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Müdürü Orhan Özçalık, "Geçen hafta İl Meclis Başkanımızın belirttiği gibi üyelerimiz arasında 2021 yılı bütçesini sunduğumu zaman en çok destek alan 2. Kurum arasında yer aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan bütçenin en faydalı şekilde değerlendirebilmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlimizin en önemli değerlerinden bir tanesi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Bunu bir adım ileri götürmek adına bu projeyi uygulamaya koyduk." dedi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Biz her yıl bütçeyi yaparken İl müdürlüklerine belirli bir pay ayırıyoruz. İl Genel meclisi üyelerimizle yaptığımız görüşmede 2 konuya ağırlık verelim diye karar aldık. Büyük oranla altyapımızı tamamladık. Bunlardan birisi tarım diğeri turizm. 6,5 milyon gibi bir tutarı tarıma ayırdık. Koordineli çalışıyoruz. Ben hayvancılık potansiyeli ciddi anlamda büyük olan ilçemizde bundan sonrada katkılarımızın devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kütahya AK Parti Milletvekili İshak Gazel, üreticiye devlet desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kalkınmanın en temel öğesi olan tarımsal kalkınmanın bir ayağı hayvancılık. İlimizde 118 bin civarında büyükbaş, 690 bin civarında küçükbaş hayvan mevcut. Bunların ıslah edilmesine ilişkin çalışmalar var. İlimizdeki tarımsal kalkınma ile alakalı şunu söyleyeyim. 2020 yılında hayvancılık destek kapsamında 70 milyon TL bakanlığımızın bize aktarmış olduğu bütçe var. Buna ilave olarak hayvancılığın desteklenmesi hususunda özelikle İl Genel Meclisimiz ve milletvekillerimiz büyük destekte bulundular" diye konuştu.

Gerçekleşen projede 80 yetiştiriciye küçük baş hayvan dağıtımı kura ile yapıldı.

Çiftçiler kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen