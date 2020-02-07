Kütahyalı gurbetçilerden birlik ve beraberlik gecesi
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Kütahyalı gurbetçilerden birlik ve beraberlik gecesi

Almanya'da yaşayan Kütahyalı gurbetçiler, sık sık bir araya gelerek etkinlikler düzenliyor.

07.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:24
Kütahyalı gurbetçilerden birlik ve beraberlik gecesi

'da yaşayan Kütahyalı gurbetçiler, sık sık bir araya gelerek etkinlikler düzenliyor.


Emet ilçesi köyünden, Almanya'ya yıllar önce çalışmaya giden gurbetçiler, şehrinde Ali Küreşci'nin Oto Tamirhanesi'nde bir araya geldi.


Yaklaşık 60 kişinin katıldığı birlik ve beraberliği sağlamak adına düzenlenen organizasyonda gurbetçiler özlem giderdi. Türkiye'den turist olarak geçtiğimiz günlerde giden Hüseyin Küreşci ve Mustafa Güngör de organizasyonda bulundu.


Gecede, Domaniçli saz ve söz ustası Erdal Karaarslan'ın yöresel türküleri ile oyunlar oynanarak bir dahaki toplantıda biraraya gelmek üzere vedalaştılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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