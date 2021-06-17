Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor
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Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor

Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde besicilik yapan Mehmet Çevik, büyük ve küçükbaş hayvanlarını, yem bitkisi ile hububat karışımıyla elde ettiği yemle besleyerek yem maliyetini yarı yarıya düşürdü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde besicilik yapan Mehmet Çevik, büyük ve küçükbaş hayvanlarını, yem bitkisi ile hububat karışımıyla elde ettiği yemle besleyerek yem maliyetini yarı yarıya düşürdü.

Sürekli artan hayvan yem fiyatları yüzünden alternatif çözüm aramaya başladığını söyleyen besici Mehmet Çevik, "Bu konuyu besici bir arkadaşıma danıştım. Kendisinin bir yem rasyonu olduğunu ve yıllardan beri bu yem rasyonundan çok büyük verim aldığını söyledi. Ben de aynı rasyonu kendisinden rica minnetle aldım ve bu rasyonla 3-4 yıldan beri küçük ve büyükbaş hayvan yemini kendim yapmakta, hayvanlarımı bu yemle beslemekteyim. Bu sayede piyasada çuvalı 165 TL olan yem fiyatını 80 liraya düşürdüm. Yem karışımının içinde kendi yetiştirdiğim arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır gibi doğal ürünler bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 700 enerji, 16 protein var. En marka ürünlerden daha kaliteli. Mükemmel bir bakım sağlıyorum ve maliyeti de yarı yarıya düşürdüm. Besici arkadaşlar dışarıdan yem almak için uğraşmasınlar, ürünlerini kendileri yetiştirsinler, kendi yem rasyonlarını yapsınlar ve kazansınlar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor
Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor
Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor
Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor
Kütahyalı besici hayvan yemini kendisi üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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