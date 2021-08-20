Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi
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Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi

Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Kütahya Hava Lojmanları içerisinde yer alan Bayrak Tepe'ye, Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Kütahya Hava Lojmanları içerisinde yer alan Bayrak Tepe'ye, Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi.

2020 yılında Kütahya Belediyesi ile Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol gereği yapımı Kütahya Belediyesi tarafından tamamlanan Bayrak Tepe'de tören düzenlendi. Düzlenen törene Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve protokol üyeleri katıldı.

Kütahya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bayrak Tepe'de, Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğunda bayrak gönderine ek olarak dalgalanacak şanlı Türk bayrağı 12 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde. Bayrak Tepe'nin çevre düzenlemesi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından yaptırıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Türk bayrağının tarihi ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Kütahya Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz'ün konuşmasının ardından şanlı Türk Bayrağımız Vali Vekili Güney, Tugay Komutanı Gündüz ve Başkan Işık tarafından göndere çekildi.

Başkan Işık, Türk bayrağının böylesi güzel bir noktada dalgalanacak olmasından duyduğu onuru dile getirirken, emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi
Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi
Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi
Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'yı temsilen 43 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağı çekildi - Haberler
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