Kütahya'ya yeni içme suyu deposu
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Kütahya'ya yeni içme suyu deposu

Kütahya'ya yeni içme suyu deposu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Evliya Çelebi Mahallesi'ne yapılacak olan içme suyu deposunun temeli törenle atıldı.

Kütahya'nın Evliya Çelebi Mahallesi'ne yapılacak olan içme suyu deposunun temeli törenle atıldı.

Yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki içme suyu deposu 3 bin metreküp olarak inşa edilecek.

Batı Kütahya bölgesinin 50 yıllık su sorununu çözüme kavuşturacak olan Evliya Çelebi Mahallesi içme suyu deposu inşaatı, yapılan temel atma töreni ile başladı. Başkan Işık, "Geçen yıl yaptığımız 4 mahallemizdeki her biri 300 tonluk su depolarımızı bitirdik ve işletmeye açtık. Hayırlı uğurlu olsun, ama henüz açılış törenlerini yapmadık. Bu su deposunun çok önemli bir özelliği var. 3 bin ton. Yani 3 bin metreküplük özellikle Batı Kütahya bölgesinin su sorununu önümüzdeki 50 yıl süre ile çözecek büyüklükte bir proje. İller Bankasının standart projeleri arasından seçilmiş, devlet garantili, müteahhit garantili, Belediyemiz garantili. Nisan ayı itibariyle sözleşme imzalandı. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. İki proje, İkizhöyük'teki 300 tonluk ve buradaki 3 bin tonluk su depoları aynı anda başladı. İkizhöyük'teki depomuz bitti. Evliya Çelebi Mahallemizdeki bu büyük depomuz Batı Kütahya bölgesindeki Çamlı evleri yani villalar, Ziraat Mahallemiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz ve Evliya Çelebi Mahallemiz buradan içme suyunu alacak. Bugüne kadar kullanılan 2 bin tonluk eski depoyu gerek sulama suyu gerekse içme suyu şeklinde yeniden onarımdan sonra kullanıma sunacağız. Bu proje ile özellikle şehrimizin önemli bir bölümünün yıllarca derdi olan derdine derman olacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'ya yeni içme suyu deposu
Kütahya'ya yeni içme suyu deposu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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