Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var
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Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

22.10.2020 23:00 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:08
Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

Kütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs hasta sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini belirterek izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Çelik paylaşımında ayrıca, "Maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir ayda pozitif vaka sayısının arttığını ifade etti.

"TOPLU ETKİNLİKLERDEN UZAK DURUN"

Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum.

Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK UYARISI

Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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