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Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Edebiyat Atölyesi'nde şiir ve söyleşi

Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Edebiyat Atölyesi'nde şiir ve söyleşi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Edebiyat Atölyesi üyeleri, sanatsal çalışmalarını sürdürüyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Edebiyat Atölyesi üyeleri, sanatsal çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şair İsa Kahraman ile şiir hakkında söyleşi gerçekleştirildi.

Konu hakkında değerlendirme yapan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Havva Gezgin Yazıcı, merkez üyelerinin sanatsal çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Uzman Hemşire Sevde Öner ve atölye üyelerimiz, yaklaşık 2 aydır şiir konusunda çalışıyor. Kendi şiirlerini yazıyor, şiir kitabı için hazırlık yapıyor. Ben de bugün aralarına katıldım. Heyecanımızı şair İsa Kahraman ile paylaştık. Kendisini dinlemek hepimize iyi geldi" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Edebiyat Atölyesi'nde şiir ve söyleşi

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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