Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, fakülte binası önündeki törende yaptığı konuşmada, mezuniyetlerin bir veda ve aynı zamanda başlangıç günü olduğunu söyledi.

Bugünün kendileri için onur ve gurur günü olduğunu da belirten Kavuncu, şöyle devam etti:

"Tıp Fakültemizden 86 genç doktorumuzu daha uğurluyor, ülkemiz ve tüm insanlık için tarihin en kutsal mesleğini yapmaya gönderiyoruz. Anneler, babalar, kardeşler, büyükanneler, büyükbabalar sizinle ne kadar gurur duysalar azdır. Sizleri yetiştiren, üzerinize titreyen, nice fedakarlıklarla bugünlere getiren ve bizlere emanet eden yakınlarınız bugün burada ailelerine genç, pırıl pırıl doktorların katılmış olmalarının huzuru ve sevinci içindeler. Öğrencilerimizin içinde ahirete intikal etmiş ebeveynleri ve yakınları olanlar varsa bilsinler ki onlar da bugün bu huzuru hissedecekler. Sizler de bu törenden sonra onları da ziyaret edin, bu güzelliği, iyiliği ve onuru paylaşın."

Fakültelerinin her geçen gün geliştiğini ve güçlendiğini anlatan Dekan Prof. Dr. Cem Algın ise "Bu yıl mezun olan öğrencilerimiz, pandemi nedeniyle, üniversite yaşamlarının son dönemini alışılmadık şartlar altında, pandemi eğitimi de alarak tamamladılar. Bu güç dönemde sergiledikleri uyumu ve tüm zorluklara rağmen ödün vermeden sürdürdükleri çalışma disiplinini büyük takdir ve mutlulukla karşıladığımızı bilmenizi istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Dönem birincisi Buket Özcan ise mezuniyet meşalesini yaktı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezunlara "Hekimlik Andı"nı okumalarının ardından diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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