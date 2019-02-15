Kütahya Protokolü, Belediyenin Yeni Hizmet Binasında

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Ömer Toraman ve protokolü üyeleri ile birlikte Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi yeni Hizmet Binası Konferans Salonunda düzenlenen İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı'nın sona ermesi ile birlikte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Ömer Toraman ve beraberindeki protokol üyeleriyle Belediye Hizmet Binasını inceledi.

Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binasını protokol mensupları ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerimizin büyük bir kısmı yeni Hizmet Binamızda hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Taşınma işlemlerimiz sona erdiğinde İtfaiye Müdürlüğümüz dışında tüm birim müdürlüklerimizi tek çatı altında toplamış olacağız. Böylece tüm vatandaşlarımız işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecekler. Kütahya Belediyesi yeni Hizmet Binamızın şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA