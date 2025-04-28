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Kütahya okullar tatil mi? 29 Nisan Salı Kütahya'da okul yok mu?

Kütahya okullar tatil mi? 29 Nisan Salı Kütahya'da okul yok mu?
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, 4 saat arayla, büyüklükleri 3,9 olan 2 ayrı deprem meydana geldi. Küçük çaplı artçılar gün boyu devam etti. Peki, Kütahya okullar tatil mi? 29 Nisan Salı Kütahya'da okul yok mu?

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 2:45 ve 7:21'de 3,9 büyüklüğünde 2 deprem oldu. İlk sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde ikincisi ise 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Peki, Kütahya okullar tatil mi? 29 Nisan Salı Kütahya'da okul yok mu?

29 NİSAN SALI KÜTAHYA'DA OKUL YOK MU?

Bu gece saatlerinde Simav'da 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, gece 00.01 ile sabah 07.37 saatleri arasında büyüklükleri 0.9 ile 4.1 arasında değişen toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremler çevre ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar geceyi korku ve tedirginlik içinde geçirdi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi paylaşılmazken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Kütahya Valiliğinden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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