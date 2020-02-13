Kütahya Kültür Sanat Sezonu açılışına ünlü akını

13.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:32

Doğumunun 100. Yılı dolayısıyla Kütahyalı minyatür ustası, ressam, müzehhip ve neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun adının verildiği sezon, Suprano Dilek Türkan'ın konseri ile başladı. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, " Bu ay itibariyle ilklerin yaşanacağı, sürprizlerle dolu yepyeni bir kültür sanat sezonuna başlıyoruz. 2020 Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu'nun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Sunuculuğu Hakan Bilgin ve Ferhan Tülmen'in yaptığı açılışa Onur Şan, Süha Uygur, Esat Kabaklı, Emre Mutlu, Paşhan Yılmazel, Necip Karakaya, Cem Uçan, Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Volkan Yürük gibi pek çok ünlü sanatçı katıldı.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri 2020 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. "Şimdi Yenilik Zamanı" sloganıyla kültür sanat faaliyetlerini yürüten Kütahya Belediyesi, 12 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da "Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu" açılış programı gerçekleştirdi. Ses sanatçısı Dilek Türkan konseri ile başlayan etkinlik, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlikle açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehirleri kurmak ve yönetmek yalnızca o şehirde yaşayan insanların fiziki ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda ruhlarına dokunmak ve gönüllerini imar etmektir. Göreve başladığımız ilk günden beri titiz bir şekilde çalışarak kültür sanat dolu bir yıl hazırladık. Bu ay itibariyle ilklerin yaşandığı sürprizlerle dolu yepyeni bir kültür sanat sezonuna başlıyoruz. Her ay düzenli olarak konser, tiyatro, çocuk etkinlikleri, eğitim çalışmaları, seminerler, söyleşiler ve çeşitli tematik etkinlikleri sizlerle buluşturacağız.2020 yılı Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu'nun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kütahya'nın yetiştirdiği birçok sanatçıyla hem geçmişte hem de günümüzde adının sanatla anılmasını sağladığını belirten Işık, "Şairlerin, yazarların, ozanların, ressamların, bilhassa çini ustalarının şehri olan Kütahya'mızın tartışmasız en kıymetli değerlerinden bir tanesi de Ahmet Yakupoğlu'dur. Eserleriyle bütün bir insanlığın gözünü ve gönlünü aydınlatan sanatçımızın, doğumun 100.yılı olması nedeniyle kültür sanat sezonumuzun adını Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu olarak belirledik. Temenni ediyoru ki yaptığımız önemli çalışmalar ile daha çok üreten, daha çok eser bırakan ve eserleriyle insanlığa hizmet eden bir nesil yetiştirmemize vesile olabileceğiz" dedi.

Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında; 22 Şubat saat 15.00'de Akademisyen Anne Doc. Dr. Saniye Bencik Kangal'ın katılımıyla Kadın Aile Semineri, 24 Şubat 2020 saat 19.30'da Fikir Çınarları programı kapsamında Konuşmacı Prof.Dr İsmail Kara, tarihimizin en önemli isimlerinde biri olan Nurettin Topçu'nun hayatını, eserlerini öne çıkan düşüncelerini anlatacak. 17 Şubat saat 19.30'da Şehrin Söyleşi'nde Bu Ay "Başarı Bedel İster"etkinliği ile Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünde Konuşmacı Nurullah Genç başarının bedellerini anlatacak. 15 Şubat Çarşamba günü 13.00-15.00 seanslarında Şehrin Çocuk Tiyatrosu'nda Bu hafta Tospik'in Hikâyesi oyunu sergilenecek.

23 Şubat 2020 saat 13.00-15.00 seanslarında Şehrin Çocuk Tiyatrosu'nda Bu Hafta "Çarpım Tablosu" oyunu çocuklara matematiği eğlenceli bir şekilde sevdirecek. 27 Şubat 2020 saat 19.30 Şehrin Konserinde Bu Ay Elif Buse Doğan konseri sevenlerine müzik ziyafeti yaşatacak. 29 Şubat 2020 saat 16.00'da Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doc. Dr. Nicel Taşdemir'in katılımıyla Sağlıklı Yaşam Semineri gerçekleşecek. 26 Şubat 2020 saat 11.00-14.00 seanslarında Dijital İletişim Semineri kapsamında "Kendini Keşfet Kendini Yönet" konulu semineri ile Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, kendini keşfetmeyi, zamanı yönetmeyi, kendine bir yol haritası çizmeyi unutanlara yardımcı olacak.

Kaynak: Bültenler