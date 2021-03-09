Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan salgına karşı tedbirli olunması uyarısı
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Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan salgına karşı tedbirli olunması uyarısı

09.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:22
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan salgına karşı tedbirli olunması uyarısı

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmanın dini bir gereklilik olduğunu söyledi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmanın dini bir gereklilik olduğunu söyledi.

Demirtaş, müftülüğün Cumhuriyet Caddesi'ndeki bilgilendirme standında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vaka sayılarının her geçen gün arttığını belirtti.

Salgının bulaşma riskini azaltmak veya ortadan kaldırmak için devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Müftülük olarak vatandaşımıza tedbirli davranmaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyoruz. Bu işin önemini anlatıyoruz. Çünkü bu işin içerisinde 'kul hakkı' denen bir kavram var. Başkasına bu hastalığı bulaştırmak, tedbirsiz davranarak, bulaştırmayı kolaylaştırma gibi durum söz konusu olabiliyor.

Salgına karşı tedbirli olmak dini bir gereklilik. Binlerce insanımız vefat etti. Her ailede bu hastalığa yakalananlar var. Gerçekten bu bizleri çok üzmektedir. Maske, mesafe, temizlik, kalabalık ortamlarda fazla bulunmama, evde dahi olsak pandemi tedbirlerine uymak ve bulaşma riskini en aza indirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermek durumundayız."

Demirtaş, daha sonra görevlilerle birlikte vatandaşa maske dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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