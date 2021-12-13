Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık: Su seviyesi yüzde 40'a düştü - Haberler
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Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık: Su seviyesi yüzde 40'a düştü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık: Su seviyesi yüzde 40'a düştü Kütahya Demirciören Göleti'ndeki su seviyesi yüzde 40 oranına düştü.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık: Su seviyesi yüzde 40'a düştü

KÜTAHYA - Kütahya Demirciören Göleti'ndeki su seviyesi yüzde 40 oranına düştü.

Demirciören köyü Muhtarı Hasan Demir, Kütahya kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti'ndeki ani düşüşün üreticileri endişelendirdiğini kaydetti. Demir, nisan ayında göletteki doluluk oranının yüzde 95 olduğunu anımsattı.

Gölet suyundan faydalanarak bölgede tarım yapan çiftçiler, bilinçli ve doğru sulama yöntemleri ile suyun çok değerli bir yaşam kaynağı olduğunu ifade ettiler. Demirciörenli çiftçiler, "Göletten 15 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çitçilerimiz çilek, domates, biber, kelem, turp, ıspanak, pırasa ve marul gibi ürünler yetiştiriyor. Gölette doluluk oranı şu an yüzde 40 seviyelerine düştü. Biz üreticiler kar ve yağmur yağışını dört gözle bekliyoruz. Kar ve yağmur yağışlarıyla göletimizin su seviyesinin yükseleceğini ümit ediyoruz" dediler.

Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık: Su seviyesi yüzde 40'a düştü

Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık: Su seviyesi yüzde 40'a düştü

Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık: Su seviyesi yüzde 40'a düştü

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