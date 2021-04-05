Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
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Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Güncel
Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine 3 tır un gönderildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine 3 tır un gönderildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesince başlatılan "İdlib için Yolun İyilik Olsun" kampanyasına Tavşanlı halkının büyük destek sağladığını söyledi.

Kütahyalıların her zaman iyilikte yarıştığını belirten Demirtaş, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Güler de yardım çağrısına bölge halkının duyarsız kalmadığını kaydetti.

Daha sonra tırlar dualarla bölgeye uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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