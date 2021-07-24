Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 kişiden biri daha yaşamını yitirdi, kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 kişiden biri daha yaşamını yitirdi, kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarındaki kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rabia B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rabia B'nin hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Gediz'de dün, Mehmet A. yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç ile İsmail G'nin kullandığı 52 FK 998 plakalı otomobil, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında çarpışmıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobildeki Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralanmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine A. kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran