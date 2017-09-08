Kütahya'daki Öğrenci Cinayeti Davası

Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Yerleşkesi çıkışında karşıt görüşlü 2 grup arasında çıkan kavgada 21 yaşındaki öğrenci Hasan Şimşek'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Tuğrul katıldı, firari sanık Yasin Çakan ise katılmadı.



Mahkeme heyeti savcının mütalaasının ardından eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Duruşma çıkışı adliye sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Ülkü Ocakları Genel Merkezi Hukuk Danışmanı avukat Hasan Doğru, sanıkların en yüksek cezayı almaları için davanın takipçisi olacaklarını söyledi.



Adaletin tecelli edileceğine inandıklarını dile getiren Doğru, şöyle devam etti:



"Sayın savcının mahkemeye takdim ettiği mütalaaya göre, cinayeti işleyen kişi terör örgütü üyesi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması talep ediliyor. Bununla birlikte sanıkla birlikte hareket eden şüphelilerin de cezalandırılması da talep edilmekte. Umuyoruz ki, bundan sonraki duruşmada mahkeme kararını verecektir. Bu kararda sanığın cinayetten ve terör örgütüne üye olmaktan Türk Ceza Kanunu'ndaki en yüksek ceza olan ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını, diğerlerinin de terör örgütüne üye olmak suçlarından ceza almalarını temenni ediyoruz. Biran evvel adaletin tecelli etmesini ve şehidimizin ailesinin yüreğinin soğumasını istiyoruz."