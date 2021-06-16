Kütahya'daki Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı'ndaki saklı kalmış doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı'ndaki saklı kalmış doğal gölet keşfedilmeyi bekliyor.

Yenice köyüne 16 kilometre uzaklıktaki Tahtalı mevkisinde 2 bin 72 metre rakımda bulunan Eğrigöz Dağı'nın zirvesindeki gölet yağmur ve kar sularından oluşuyor.

Etrafı yüksek kayalarla ve karaçamlarla çevrili gölet, doğa ve kamp tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan, eşsiz doğal güzelliklere sahip olan bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Gürkan, "Dağın zirvesindeki gölet, kamp için ve doğa sporları için eşsiz güzelliktedir. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelebilecek bir konumdadır. Doğa ile iç içe bulunan krater gölümüze herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu