Kütahya'da, yıldırım isabet eden ağacın altında 21 küçükbaş öldü

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak etkili olurken, ağaç altındaki 21 küçükbaş, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak etkili olurken, ağaç altındaki 21 küçükbaş, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.

Devakayası köyü Tepekaya mevkisindeki ağaçlık alanda, Arif Turgut'a ait 18 keçi ve 3 koyun, sağanakta yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Tavşanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yıldırım isabet eden alanda inceleme yaptı. İlçe Müdürü Özkan Parlak, çam ağaçlarının altına sığınan hayvanların üzerine yıldırım düştüğünü belirterek, "Köyde Arif Turgut'a ait 21 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanlar kepçeyle açılan çukura gömülürken, diğer hayvanların da kontrolleri yapıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen