Kütahya'da yerleşim yeri kalıntılarına rastlanan tepede inceleme yapıldı
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Kütahya'da yerleşim yeri kalıntılarına rastlanan tepede inceleme yapıldı

Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel
Kütahya'da yerleşim yeri kalıntılarına rastlanan tepede inceleme yapıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, höyüğe benzeyen ve eski yerleşim yeri kalıntılarına rastlanan tepeyle ilgili çalışma başlatıldı.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, höyüğe benzeyen ve eski yerleşim yeri kalıntılarına rastlanan tepeyle ilgili çalışma başlatıldı.

Çiftlik köyü yakınlarındaki bir tepenin höyük olma ihtimali üzerine aralarında Kaymakam Muhammed Enes İpek ve Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ünde olduğu heyet bölgede incelmelerde bulundu.

Kaymakam İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yöre halkının höyüğe benzeyen tepede yerleşim yeri kalıntılarına rastlamalarından dolayı inceleme yaptıklarını söyledi.

İlgili kurumların da bilgilendirildiğini belirten İpek, "Yıllardan beri tarihi bir anıtın veya tarihi bir şehrin bölgede olduğu söylentileri var. Bu söylentilerin doruluğunun tespiti için gerekli kurumları harekete geçirmeye çalışacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi ve bazı araştırma birimlerinin geçmişte yaptığı araştırmalar neticesinde burada tarihi bir anıt veya şehir olduğu kanaati çok yüksek" dedi.

Yörede yaşayan Halil Çevik de 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen bir heyetin yaptığı incelemede tepe olarak bilinen yapının büyük bir höyük olabileceğini söylediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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