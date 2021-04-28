Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu
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Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu

İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu Kütahya'nın Simav ilçesinde, yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle yapılan operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle yapılan operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonunda, T.E. isimli şahıs, www.rakipbest1.com isimli web sitesi üzerinden kullanıcılara üyelik tanımlayıp yasa dışı bahis oyununa aracılık ettiği tespit edildi. Söz konusu siteyi kullanan 6 kişi daha belirlendi.

Yasa dışı bahis oyununa aracılı eden T.E. isimli şahıs, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle adli makama sevk edilerek tutuklandığı bildirildi.

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu
Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK

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